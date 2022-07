Turistas aconselhados a usar malas coloridas para evitar atrasos nos aeroportos

Sempre que possível, os turistas devem optar por usar apenas mala de mão.

Os turistas alemães estão a ser aconselhados a abandonar as malas pretas e a usarem bagagem mais colorida para facilitar a sua localização nos aeroportos.Stefan Schulte, o chefe do aeroporto de Frankfurt, segundo o The Guardian, que a predominância de malas pretas tem contribuído para as dificuldades enfrentadas pelas companhias aéreas nas últimas semanas, porque era "difícil distingui-las umas das outras".Schulte disse aos meios de comunicação alemães que o seu conselho era que os passageiros levassem, sempre que possível, apenas bagagem de mão ou que utilizassem malas coloridas mais fáceis de localizar.Thomas Kirner, um porta-voz do aeroporto, disse: "Muitas pessoas viajam com malas pretas, o que faz com que a sua identificação seja muito demorada".Este conselho tem sido ridicularizado nas redes sociais, assim como a sugestão de colocar etiquetas nas malas - que a polícia desaconselha por razões de segurança.