INEM condenado por demorar no socorro

A primeira chamada a pedir socorro ao INEM foi feita às 07h22. Seguiu-se um segundo telefonema a pedir ajuda, mas só ao fim de mais de uma hora é que os bombeiros chegaram à casa do homem, de 41 anos, situada em Porto Salvo, Oeiras. Tinha sofrido um enfarte do miocárdio e morreu pouco depois. O caso ocorreu a 12 de dezembro de 2009 e o INEM foi agora condenado devido ao atraso no socorro a Jacinto Caeiro. O Tribunal Central Administrativo (TCA) do Sul atribuiu uma indemnização de 140 mil euros à família.Saiba mais em