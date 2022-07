Pandemia expande poderes dos 'comités de bairro' na China

Medidas de prevenção epidémica da China são as mais restritivas do mundo.

Todos os dias, Yang Zi tem que estar em casa antes da meia-noite, não por ordem dos pais, mas por ordem do Comité de Bairro, as organizações de base do Estado chinês cujos poderes expandiram-se durante a pandemia.

"Quando chego depois da meia-noite, o portão está trancado", descreve à agência Lusa a chinesa, de 25 anos. "Tenho que ficar em casa de uma amiga", conta.





As medidas de prevenção epidémica da China são as mais restritivas do mundo, ao abrigo da política de 'zero casos' de Covid-19. A estratégia inclui o isolamento de todos os casos positivos e contactos próximos, o bloqueio de bairros ou cidades inteiras e a realização de testes em massa, quando são detetados surtos.