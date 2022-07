Mais de 60 concelhos de nove distritos em perigo máximo de incêndio

Perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

Mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Leiria, Viseu, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam este sábado perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, no dia em que mantém Bragança, Guarda e Faro sob aviso laranja, segundo de uma escala de quatro, e os restantes com aviso amarelo devido ao calor.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este sábado céu pouco nublado ou limpo, com tempo quente no interior e no Algarve, vento de norte moderado na faixa costeira durante a tarde e pequena subida da temperatura máxima.

Portugal continental deixou de estar na quinta-feira em situação de alerta devido ao risco de incêndio, mas todo o dispositivo da Proteção Civil está no terreno com a capacidade máxima e a situação volta a ser reavaliada no próximo domingo.