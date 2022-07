Il Divo regressam a Portugal sete meses depois da morte do mais influente cantor do grupo

David Miller fala ao CM da dor da perda de Carlos Marín, das memórias que ficaram e confessa que os Il Divo estiveram perto do fim.

Ainda a chorar a morte de Carlos Marín (cantor de 53 anos morreu a 19 de dezembro, vítima de Covid-19), os Il Divo apresentam-se este sábado no Multiusos de Gondomar e no domingo na Altice Arena, em Lisboa. David Miler, Urs Bühler e Sébastien Izambard trazem um cantor convidado.





Depois de um período tão dramático para os Il Divo, como é que se volta aos palcos?



Depois do que aconteceu, tudo teve de ser repensado para esta digressão. Rapidamente percebemos que o novo espetáculo tinha que ser montado à volta do Carlos.



Como assim?

Cada canção escolhida, por exemplo, tem uma ligação sentimental ao Carlos. Mas não só. Em palco, passamos muito tempo a contar histórias sobre ele e sobre o que significava para nós. Queremos que o público saia da sala a lembrar-se dele e de como foi a sua vida.



Foi devastador, não só pelo facto de o termos perdido, mas também pelo facto de não termos podido ir ao funeral e estar com ele um último momento. O Sébastien e o Urs também apanharam Covid e tivemos de estar todos afastados. Tivemos de lidar com tudo sozinhos.



Que saudades ficam?

Há muitas coisas no Carlos das quais eu sinto já saudades. Para começar, ele era um cantor fenomenal, dos melhores barítonos que conheci em toda minha carreira. Trabalhar com um artista daquele calibre foi um privilégio para mim.

