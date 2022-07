"Parto-te a tromba. És um anão": Deputado do Chega ameaça assessor socialista

O deputado e líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, abordou o assessor do PS Nuno Saraiva num corredor da Assembleia da República (AR) e ameaçou-o com expressões como "parto-te a tromba" e "és um anão", apurou o CM, junto de fontes parlamentares.





O deputado e líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, abordou o assessor do PS Nuno Saraiva num corredor da Assembleia da República (AR) e ameaçou-o com expressões como "parto-te a tromba" e "és um anão", apurou o, junto de fontes parlamentares.Na origem do confronto está uma publicação de Saraiva nas redes sociais que exalta o papel do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ao repreender o Chega e agradecer o contributo dos "muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham". "Isto é defender a dignidade da Democracia, das instituições e de todos os cidadãos. É assim que se combatem os fascistas, racistas e xenófobos", escreveu o assessor do PS na sua página do Twitter."Ainda tens muito que crescer para me chamares fascista", disse Pedro Pinto, antes de Nuno Saraiva responder com "palhaço". Segundo duas das testemunhas, Pedro Pinto manteve um olhar de desafio até ao fim, demonstrando vontade de escalar a troca verbal para uma disputa física.O Chega pediu esta sexta-feira uma "audiência urgente" ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a forma como o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, tem conduzido o trabalho parlamentar, acusando-o de "falta de isenção e independência". Em comunicado enviado às redações, o Chega acusa Augusto Santos Silva de se comportar "como um representante da maioria" do PS, "quando devia ser o garante do bom funcionamento dos trabalhos parlamentares, do pluralismo e da representatividade democrática".