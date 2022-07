Hospitais vão pagar a triplicar aos profissionais de saúde no Algarve

Bastonário da ordem dos médicos lembra que todos "têm família".

Os profissionais de saúde que trabalham no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve podem triplicar, se quiserem, o valor que recebem por hora. Os médicos poderão ainda receber uma majoração de 50% no valor das horas extras. Para isto, têm de adiar as férias marcadas para agosto. O prazo para remarcação é até ao final de abril de 2023.