Burlão foi raptado em Esposende e largado nu em Espanha

Comprou aparelhos de ar condicionado por 15 mil euros a uma empresa de Esposende, que nunca foram entregues.

Revoltado, o empresário de 45 anos, com três funcionários, raptou um dos responsáveis da empresa que o enganou. Levou-o à força de carro até Vigo e durante cinco horas sujeitou-o a tratamento de terror, para exigir a devolução do dinheiro. Com temperaturas negativas, a vítima foi obrigada a caminhar descalça e nua numa floresta. Foi espancada.

Os crimes ocorreram a cinco de janeiro e, no mesmo dia, o homem foi largado em Vila do Conde, sem roupa. A GNR já tinha deixado escapar o grupo em Barcelos. Os quatro raptores, com idades entre 29 e 45 anos, foram detidos pela PJ do Porto.