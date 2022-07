STEPH vai apresentar queixa no Ministério Público devido aos atrasos no socorro

Sindicato avança ter conhecimento de ambulâncias que demoraram mais de duas horas para serem mobilizadas.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) vai apresentar uma queixa ao Ministério Público (MP) sobre os atrasos na prestação do socorro pelo INEM, avançando ter conhecimento de ambulâncias que demoraram mais de duas horas para serem mobilizadas.

"Estamos a preparar uma denúncia para apresentar no MP dando nota destes atrasos e das consequências que isto tem na vida e na morte das pessoas", disse à agência Lusa o presidente do sindicato, Rui Lázaro, precisando que a queixa será entregue nos próximos dias.





A queixa, que vai incluir todas as denúncias que chegam ao sindicato dos técnicos de emergência médica sobre os tempos de espera para o envio de ambulâncias do INEM para um serviço de emergência, está a ser preparada já há algum tempo, tendo o STEPH já dado conta desta situação aos grupos parlamentares, durante as reuniões que tiveram este mês.