Priscila Lara Guevara: A 'miss' do México que foi detida por roubar 1,6 milhões de euros em vinhos de luxo

O casal de "ladrões especialistas" acusado de roubar 45 garrafas de vinho com um valor superior a 1,6 milhões de euros em Espanha trata-se de Priscila Lara Guevara, ex-miss do México com 28 anos, e de um cúmplice romano-holandês, Constantin Gabriel Dumitru.



A polícia acredita que Guevara, que e

m 2016 participou no concurso de beleza "

Miss Earth Mexico",

distraiu os empregados do restaurante El Atrio, reconhecido pelas duas estrelas Michelin, depois de a cozinha fechar, enquanto o cúmplice roubou as garrafas de vinho de luxo da adega, envolvendo-as em toalhas de quarto do hotel para não ser descoberto. Após o roubo, o par abandonou Espanha e foi difícil detetar o seu paradeiro.

No dia seguinte, a câmara de vigilância do hotel capturou a dupla, que fez o check-in com documentos de identidade suíços falsos.O vinho roubado não foi recuperado e a investigação continua, de acordo com o El Mundo. Guevara e Dumitru foram detidos após nove meses de perseguição policial por toda a Europa.