Resgatados dez animais de casa em Loures onde viviam "em permanente escuridão"

Cadela terá desesperado por estar fechada, tentou atirar-se de janela e acabou com ferimentos no focinho.

O Grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) procedeu ao resgate de dez animais numa casa em Santo António dos Cavaleiros, Loures, na qual não viviam com as mínimas condições.

Uma denúncia de moradores para uma cadela gravemente ferida ao tentar escapar do interior de uma habitação motivou a ação do IRA.

A família que coabitava com a pastora alemã Cali e os outros animais foi descrita como "sofrendo problemas psicológicos, não permitindo a saída dos animais para o exterior e obrigando-os a viver em permanente escuridão", de acordo com o grupo.

Uma equipa foi imediatamente acionada para o local após a denúncia, e terá resgatado três coelhos, três pássaros, três cães e um gato, que "estavam privados de qualquer contacto com o exterior".



A cadela terá desesperado por nunca ter ido à rua e tentou atirar-se da janela da casa onde vivia, de acordo com o IRA, e continua internada após cirurgia aos cortes que sofreu no focinho.