Quatro grandes incêndios florestais na Grécia obrigam à evacuação de hóteis e casas

Um bombeiro ficou ferido e várias casas ficaram carbonizadas pelas chamas.

Os bombeiros gregos estavam este sábado a combater quatro grandes incêndios em todo o país, incluindo um em que tiveram que evacuar um 'resort', no qual estavam mais de 450 pessoas de férias, e dezenas de habitações.

O incêndio que começou em terrenos montanhosos na ilha grega Lesbos, perto da Turquia, aproximou-se de forma perigosa do 'resort' de Vatera, atiçado pelos ventos fortes. Os bombeiros enviaram sete aviões e um helicóptero para combater o incêndio, com a chegada de reforços do norte da Grécia.