Mulher morre após se sentir mal em praia de Setúbal

Uma mulher, com cerca de 50 anos, morreu este sábado, depois de ser ter sentido mal após sair da água, na praia de Albarquel, no concelho de Setúbal.De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado para "uma pessoa com sintomas de um enfarte na praia de Albarquel", tendo sido, de imediato, acionados meios do Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal, do INEM e os Nadadores-salvadores da praia contígua para o local.A vítima "foi inicialmente assistida por banhistas que se encontravam na zona, tendo os nadadores-salvadores da praia contígua iniciado as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos do INEM", lê-se na nota.Após diversas tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.O corpo foi transportado pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal.