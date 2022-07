Homem condenado à morte após incendiar ex-mulher durante direto nas redes sociais

Tang Lu despejou gasolina em cima de Lamu antes de lhe atear fogo.

Um homem foi condenado à morte na China depois de ter incendiado a ex-mulher durante um direto para as redes sociais. Tang Lu despejou gasolina em cima de Lamu antes de lhe pegar fogo.Tang Lu e Lamu casaram em 2009 e divorciaram-se 11 anos depois. Lamu chegou a alegar que o marido lhe bateu várias vezes durante o casamento.Em outubro de 2011, apenas três meses após a separação do casal, Lamu estava a viver em casa do pai, local onde viria a morrer. De acordo com a Global News, Lu estava na cozinha, a fazer um 'livestream', quando foi regada com gasolina. O ex-marido ateou depois o fogo.Lamu foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer após semanas de tratamento.Na leitura da sentença de Tang Lu, o tribunal referiu que "o crime foi extremamente cruel e as consequências muito graves".A vítima tinha cerca de 75 mil seguidores no Douyin, uma plataforma chinesa semelhante ao TikTok. O seu caso desencadeou várias discussões sobre violência doméstica.