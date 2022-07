Homem de 38 anos morre em despiste de automóvel em Palmela

Óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Um homem de 38 anos morreu este sábado na sequência do despiste de um automóvel, na Estrada Municipal 533, na localidade de Lau, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 19h25, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Segundo o CDOS, foram mobilizados para o local 16 operacionais, apoiados por sete veículos, dos bombeiros de Palmela e de Pinhal Novo, da GNR e a VMER do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).