Rússia ataca Odessa após acordo dos cereais

Local de armazenamento foi atingido por dois mísseis, apenas poucas horas depois de Kiev e Kremlin assinarem documento.

Nem 24 horas passaram entre a assinatura do acordo entre Ucrânia e Rússia, para permitir a exportação de cereais retidos nos portos ucranianos no Mar Negro, e o primeiro ataque das forças russas. Este sábado, de acordo com as Forças Armadas ucranianas, os russos dispararam quatro mísseis contra o porto de Odessa. Dois foram desviados pelos sistemas de defesa, mas os outros dois atingiram o local, onde estão armazenadas várias toneladas de cereais, que estão a aguardar saída. A esperança para a solução da crise alimentar global, trazida pelo acordo assinado em Ancara, na Turquia, começa a esfumar-se.Siaba mais em