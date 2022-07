Identidade de género: O que está por trás das letras LGBTQIA+

Longe vai o tempo da guerra dos sexos. Agora o que se discute é a construção de identidades. Afinal quantos géneros existem e o que significam?

Em 2016 o estado norte-americano de Nova Iorque reconheceu a existência de 31 géneros diferentes, mas por cá – e ainda que os especialistas ouvidos pela ‘Domingo’ prefiram não avançar com um número – este é um dos assuntos do momento. A questão do género chegou às paragens de autocarro por causa de uma campanha publicitária de um canal de televisão por cabo que pôs as pessoas a pensar o que significaria afinal a sigla LGBTQIA+ (e demais termos relacionados com a comunidade em causa) e acendeu o debate.Saiba mais em