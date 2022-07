Polícia resgata 48 mulheres mantidas em cativeiro no Equador e Peru

Em causa esteve operação contra uma alegada rede de tráfico de pessoas que atuava nestes países.

O ministério do Interior equatoriano anunciou o resgate de 48 mulheres, mantidas em cativeiro para fins sexuais, numa operação contra uma alegada rede de tráfico de pessoas que atuava no Equador e no Peru.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o ministério acrescentou que a operação implicou buscas em 18 edifícios, nos quais foram resgatadas as mulheres, sem revelar a localização.





A polícia equatoriana divulgou fotografias, com o rosto parcialmente coberto, de várias das 13 pessoas detidas para investigação por suspeitas de estarem "ligadas ao crime de tráfico de pessoas", disse o ministério.