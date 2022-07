"Ninguém estará em segurança" com Putin no poder, diz o biógrafo John Sweeney

Jornalista britânico é autor de um livro biográfico sobre Vladimir Putin.

O jornalista britânico John Sweeney, autor de um livro biográfico sobre Vladimir Putin, acredita que "ninguém estará em segurança" enquanto o presidente russo continuar no poder, e avisa que a guerra na Ucrânia é uma lição de democracia.

"Penso que o que os ucranianos nos estão a ensinar é que a democracia deve ser defendida, a liberdade de expressão não é oferecida. E penso que devemos prestar atenção ao que está a acontecer na Ucrânia", afirmou Sweeney à Agência Lusa, a propósito do lançamento do livro "Killer in the Kremlin" ["Assassino no Kremlin"].+





"Durante demasiado tempo vivemos demasiado confortavelmente e tornámos-nos ligeiramente 'zombificados'. Mas a Rússia é uma ameaça. Enquanto Putin estiver no poder, ninguém estará em segurança. Temos de fazer-lhe frente", afirma Sweeney, que estava em Kiev quando a Rússia lançou a ofensiva militar sobre a Ucrânia, em 24 de fevereiro.