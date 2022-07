Pedro Coelho vai presidir ao 5.º Congresso dos Jornalistas

Pedro Coelho, jornalista da SIC, vai presidir ao 5º Congresso de Jornalistas, previsto para o início de 2024.





Em nota, o Sindicato dos Jornalistas anuncia o encontro como "um momento fundamental de reflexão" e alerta para a necessidade de "combater a desinformação".

"Só há uma forma de o fazer: com jornalismo, com jornalismo de qualidade", escreve a estrutura, que organiza o congresso em colaboração com o Clube de Jornalistas e com a Casa da Imprensa.Entre os temas que poderão integrar o programa, estão os desafios do financiamento dos media, os baixos salários e a precariedade da profissão.