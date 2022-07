Homem morre em colapso de piscina em Israel

Uma piscina colapsou durante uma festa e abriu-se um buraco de pelo menos 13 metros de profundidade, em Karmi Yosef, cidade do Sudeste de Tel-Aviv. O grave incidente causou a morte a um homem, de 32 anos.Um vídeo, partilhado online, mostra um grande buraco na piscina. Um segundo homem também caiu no buraco, mas conseguiu escapar com ferimentos ligeiros.

Os donos do espaço, um casal de cerca de 60 anos, foram detidos e estão acusados de homicídio por negligência, já que terão construído a piscina sem as devidas licenças e após a sinalização de problemas no terreno.