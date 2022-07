Álvaro Sobrinho desviou 15 milhões de euros para dar ao Sporting

Angolano é acusado de desviar fundos, entre 2007 e 2012, num total de 390 milhões de euros.

O antigo presidente do BES Angola (BESA), Álvaro Sobrinho, terá conseguido desviar 15 milhões de euros do banco para o Sporting.

Na acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o angolano é acusado de desviar fundos, entre 2007 e 2012, num total de 390 milhões de euros. Destes, 15 milhões terão sido canalizados para o clube de Alvalade com vista à "contratação e pagamento de jogadores de futebol", refere o despacho de acusação, citado pelo ‘Observador’.



Na origem das transferências, feitas num alegado esquema de sociedades offshore com contas em bancos internacionais, terá estado na amizade entre Álvaro Sobrinho e José Maria Ricciardi, também adepto do Sporting e, na altura, presidente do BES Investimento. Terá sido Ricciardi a aproximar Sobrinho e o então presidente do Sporting Godinho Lopes.

Em agosto de 2015, Sobrinho negou "perentória e categoricamente" quaisquer investimentos na SAD do Sporting e, em comunicado, acusou até a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que investigou estes negócios, de "atitude de parcialidade reiterada" contra si.