'Moda' perigosa na Índia: Jovens usam preservativos com sabores como droga

Os jovens da cidade de Durgapur, na Índia, descobriram uma nova forma de se drogarem... com preservativos!

A nova tendência consiste em mergulhar em água vário preservativos com sabor, durante algumas horas, e beber o resultado. Isto acontece porque os aromas presentes no dito "sabor" se decompõem e formam uma solução alcoólica que causa efeitos que duram entre 10 a 12 horas.

As vendas destes preservativos, na cidade de Durgapur, dispararam e há comerciantes que já esgotaram quase o stock, fazendo as autoridades procuparem-se com as camadas mais novas da sociedade.Segundo o DailyStar, na Índia, preservativos não são o único material utilizado pelos jovens para se drogarem. É comum também recorrerem a remédio para a tosse, tinta, cola, desinfentante e até aftershave.