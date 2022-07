Mais de 1500 migrantes chegaram à costa italiana desde sábado

Migrantes resgatados foram transferidos num navio da guarda costeira para os portos da Calábria e da Sicília.

Mais de 1500 migrantes chegaram nas últimas horas à costa italiana, onde as forças de segurança resgataram cinco corpos, enquanto dois navios humanitários resgataram mais de 500 náufragos no Mediterrâneo, noticiou este domingo a agência EFE.

Segundo a mesma fonte, um barco de pesca à deriva com 674 pessoas foi resgatado no sábado a 124 milhas da Calábria, no sul de Itália, por um navio mercante, três barcos de patrulha da Guarda Costeira e uma unidade da Guarda das Finanças (polícia especial de Itália), que também encontraram cinco corpos a bordo da embarcação.





Os migrantes resgatados, muitos deles na água, foram transferidos num navio da guarda costeira para os portos da Calábria e da Sicília, após uma operação de salvamento em que também interveio um avião de patrulha marítima da Marinha, que fez o primeiro avistamento, e uma aeronave da Frontex.