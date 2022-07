PSP prende trinta taxistas em Lisboa

Viaturas de serviço foram apreendidas.

O Comando da PSP de Lisboa anunciou na sexta-feira ter prendido 30 taxistas pelo crime de especulação.



As detenções ocorreram em sequência de várias fiscalizações feitas durante eventos como o Rock In Rio, Conferência dos Oceanos e Nos Alive. As viaturas de serviço foram apreendidas.