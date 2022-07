Cidadão estrangeiro em coma após ser esfaqueado durante despedida de solteiro em Albufeira

É a segunda vítima galesa de um esfaqueamento na cidade algarvia no espaço de três meses.

Um homem de nacionalidade galesa ficou em coma depois de ter sido esfaqueado quatro vezes na rua, em Albufeira, no Algarve, durante uma despedida de solteiro com amigos. É a segunda vítima galesa de um esfaqueamento na cidade no espaço de três meses.

Joel Collins, de 35 anos, natural de Troedyrhiw, no País de Gales, estava a caminho do hotel onde estava hospedado no passado dia 4 de julho, após ter ido sair à noite, quando foi surpreendido por um grupo que o atacou. O galês acabou por ser encontrado por um homem que o transportou ao hospital de Faro, inconsciente.





Tinha quatro golpes profundos no abdómen, lacerações no pâncreas, pulmões, intestinos e estômago. Joel está em coma depois de ter sido já submetido a várias cirurgias.



De acordo com relatos das enfermeiras, o homem deu entrada na unidade hospitalar sem identificação e telemóvel.

Em maio, Alex Evans, de Treherbert, foi esfaqueado três vezes também em Albufeira. Tal como Joel, Alex estava com um grupo de oito amigos num hotel e, no momento do ataque, tinha-se separado destes.