Sporting apresenta-se aos sócios com cinco reforços e sem surpresas

Plantel é constituído por 29 futebolistas.

O Sporting apresentou este domingo o plantel principal, constituído por 29 futebolistas, para a temporada 2022/23, 45 minutos antes de medir forças com os espanhóis do Sevilha, em jogo do Troféu Cinco Violinos, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

No exterior do estádio, os adeptos, ávidos por um 'reforço de peso', iam questionando os elementos da imprensa se Cristiano Ronaldo iria ou não ser apresentado como reforço, mas o destaque acabou por cair nas cincos caras novas: o guarda-redes Franco Israel (ex-Juventus, Itália), o defesa Jeremiah St. Juste (ex-Mainz, Alemanha), o médio Morita (ex-Santa Clara) e os atacantes Rochinha (ex-Vitória de Guimarães) e Francisco Trincão, emprestado pelo Barcelona.





Em relação ao plantel que terminou a temporada 2021/22, saíram os guarda-redes João Virgínia, que estava emprestado pelos ingleses do Everton, e Renan Ribeiro (Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita), os defesas Feddal e Gonçalo Esteves (emprestado ao Estoril Praia), Rúben Vinagre, o médio João Palhinha (Fulham, Inglaterra) e os avançados Pablo Sarabia (regressou ao PSG) e Slimani.