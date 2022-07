Johnny Depp entra com pedido de recurso sobre decisão do tribunal um dia depois de Amber Heard

por difamação da atriz Amber Heard com quem esteve casado. O ator decidiu submeter o documento um dia depois de a ex-mulher ter apresentado também um pedido de recurso da decisão do tribunal que a condenou pelo crime de difamação com "malícia" do ex-marido Johnny Depp e ao pagamento de 14 milhões de euros.De acordo com a ABC News, o objetivo de Depp é recorrer "de todas as decisões adversas à decisão final do júri no julgamento". "O veredicto fala por si e Depp acredita que este é um momento para ambas as partes avançarem com as suas vidas e se curarem. Mas se Heard está determinada a prosseguir com o litígio recorrendo do veredicto, Depp está a apresentar um recurso concorrente para assegurar que o registo completo e todas as questões legais relevantes sejam consideradas pelo Tribunal de Recurso", referiu uma fonte próxima do ator.

A equipa jurídica de Heard tinha submetido os documentos no Tribunal de Recurso da Virgínia com o objectivo de reverter a decisão do tribunal de primeira instância, de 1 de Junho.