Robô parte dedo de criança de 7 anos durante jogo de xadrez

Um robô que joga xadrez partiu o dedo de uma criança de 7 anos durante um jogo na passada terça-feira, no Open de Moscovo, na Rússia.

"Existem determinadas regras de segurança e a criança, ao que parece, violou-as. Quando fez a jogada, não percebeu que tinha que esperar primeiro", afirmou Sergey Smagin, vice-presidente da Federação Russa de Xadrez.



"Este é um caso extremamente raro, o primeiro que me lembro", acrescentou.

De acordo com o The Guardian, o acidente ocorreu após o robô ter ficado com uma das peças do menino e de este, alegadamente, não esperar que a jogada da máquina terminasse.



Um vídeo publicado no Telegram mostra o dedo do menino a ser esmagado pelo braço robótico que ainda o agarra durante alguns segundos antes de várias pessoas tentarem socorrer a criança.

O caso fez com que surgissem questões de segurança sobre este tipo de tecnologia.