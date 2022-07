Elon Musk teve caso com mulher de amigo e co-fundador da Google

Envolvimento terá antecipado o divórcio do casal, que já atravessava problemas na relação.

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tentou pedir perdão ao co-fundador da Google, Sergey Brin, depois de se ter envolvido com a mulher do empresário, Nicole Shanahan. O caso terá antecipado o divórcio do casal, que já atravessava problemas na relação.



Fontes ligadas à família explicaram ao The Wall Street Journal que a pandemia de Covid-19 terá penalizado a relação entre o casal mas, de acordo com Sergey Brin, o pedido de divórcio terá acontecido a 15 de dezembro de 2021.



Apesar do co-fundador da Google relacionar as "diferenças irreconciliáveis" com o fim da relação, o envolvimento entre o dono da Tesla e Nicole Shanahan aconteceu no Art Basel, um evento artístico de vários dias em Miami, em dezembro do ano passado, pouco antes da separação do casal.

Musk e Brin eram amigos e visitavam com regularidade a casa um do outro em Silicon Valley. Após a tentativa de reconciliação de Musk naquela festa, Sergey Brin reconheceu o pedido de desculpas, mas os dois empresários não se têm falado e o co-fundador da Google terá mesmo ordenado às suas equipas que retirassem os investimentos que tem nas empresas do homem mais rico do mundo.



Fontes citadas pelo jornal britânico salientam que Nicole está agora à procura de uma parte da riqueza do seu marido avaliada em 95 mil milhões de dólares (perto de 93 mil milhões de euros), mas Sergey Brin diz que o valor é muito acima ao que tem direito sob as condições do acordo pré-nupcial. Segundo Nicole, Sergey Brin forçou-a a assinar o acordo pré-nupcial sob coação durante a gravidez.