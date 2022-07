Indústria da Defesa Nacional rende 2,2 mil milhões de euros

Economia da Defesa reforçou em 0,5% as exportações em 2021. Estados Unidos foram o principal cliente.

O peso das exportações da economia da Defesa subiu de 2% para 2,5% do total em 2021, o que significa que as empresas desta área foram menos afetadas pela quebra verificada no comércio internacional durante a pandemia do que o resto da economia portuguesa, revela um retrato técnico do setor divulgado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE).