Grupo de jovens acusa GNR de agressões após festas na Trofa

Um grupo de jovens, entre os 17 e os 20 anos, acusa militares do Destacamento de Intervenção (DI) da GNR de os terem agredido, durante a madrugada de domingo, na Trofa.

O grupo, constituído por três jovens, conta que as agressões aconteceram quando o trio se deslocou até a um parque de estacionamento no final da Festa da Juventude da Trofa.

As imagens a que oteve acesso mostram os ferimentos dos jovens. Um dos feridos teve de ser internado no Hospital São João, no Porto, devido a um coágulo de sangue na cabeça.A GNR fez três detenções e diz que os três jovens envolveram-se em agressões e ameaçaram os militares.