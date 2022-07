Lisboa chama ambulância de Peniche para levar grávida a Cascais

Mulher aguardou duas horas pelo transporte: a viatura disponível estava a 100 quilómetros de distância.

Uma grávida de risco foi esta segunda-feira transferida de urgência do Santa Maria, em Lisboa, para a unidade hospitalar de Cascais, por falta de camas para prematuros no maior hospital do País. O parto, de duas gémeas, só viria a ser realizado 17 horas depois do inicialmente previsto, por cesariana.