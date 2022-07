Ronaldo em Manchester para decidir futuro

Futuro é decidido esta terça-feira no encontro entre o jogador e os dirigentes do Manchester United.

Cristiano Ronaldo tem esta terça-feira uma reunião com os dirigentes dos Manchester United para decidir o seu futuro, estando em cima da mesa a possibilidade de regressar ao Sporting, apurou o Correio da Manhã.

Saiba mais no site do Correio da Manhã.

CR7 terá viajado esta segunda-feira ao final do dia para Manchester, segundo o portal 'The Athletic', para poder reunir-se com os responsáveis do clube.