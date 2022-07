Descoberto maior diamante dos últimos 300 anos em Angola

Pedra de 170 quilates será vendida em leilões internacionais, devendo atingir um preço extremamente elevado.

A empresa mineira Lucapa Diamond Company anunciou esta quarta-feira ter descoberto um diamante rosa puro numa mina em Angola, que acredita ser o maior descoberto nos últimos 300 anos, recebendo o nome de 'Rosa do Lulo'.

De acordo com o comunicado da Lucapa, Endiama e Rosas & Pétalas, parceiras na Sociedade Mineira Do Lulo, enviado à Lusa, o diamante de 170 quilates encontrado na minha do Lulo, no nordeste de Angola, é um dos maiores diamantes cor-de-rosa alguma vez descoberto e junta-se aos dois maiores diamantes já descobertos em Angola, também nesta mina.