Estagiários sem arma em patrulha na Margem Sul

Postos sem efetivo para patrulhamentos durante os meses de verão.

A falta de efetivo nos postos da GNR da margem sul do Tejo vai deixar as zonas da Trafaria, Costa de Caparica, Charneca de Caparica, Fernão Ferro e Paio Pires com uma única patrulha durante vários turnos até ao fim deste mês. Mas logo no início de agosto haverá turnos sem um único militar disponível para a patrulha em alguns destes postos.