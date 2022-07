Ataques de macacos assustam população em cidade no Japão

Autarquia contratou uma unidade especial para apanhar os animais com armas tranquilizantes.

A população de uma cidade do sudoeste do Japão está a ser atacada por macacos, que tentam morder e arranhar as pessoas, que também estão a invadir casas e outros edifícios, como ocorreu numa creche.

Os ataques - contra 58 pessoas desde 8 de julho - estão a tornar-se tão recorrentes que a autarquia de Yamaguchi, na região de Chugoku, no sudoeste do Japão, contratou uma unidade especial para apanhar os animais com armas tranquilizantes, mas os macacos não estão interessados em comida e as armadilhas não funcionaram.

Os animais têm como alvo principalmente crianças e idosos.