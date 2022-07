Conselheira do primeiro-ministro húngaro demite-se devido a "discurso nazi" de Órban

Declarações, proferidas no sábado na Roménia, já tinham sido criticadas pelo Comité Internacional de Auschwitz.

Uma das conselheiras principais do primeiro-ministro húngaro demitiu-se na sequência de um discurso de Viktor Órban, no qual se manifestou a favor da "raça pura" e contra a mistura de europeus com não europeus, foi hoje anunciado.

Zsuzsa Hegedus, membro do círculo mais próximo do primeiro-ministro húngaro e amiga pessoal de Órban há 20 anos, descreveu o discurso como um "texto puramente nazi", refere hoje a imprensa húngara.

As declarações, proferidas no sábado na Roménia, já tinham sido criticadas pelo Comité Internacional de Auschwitz na terça-feira, quando o vice-presidente da organização, Christoph Heubner, classificou o discurso como "estúpido e perigoso" e acrescentou fazer lembrar aos sobreviventes do Holocausto "os tempos sombrios da sua própria exclusão e perseguição".