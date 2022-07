Kevin Hart oferece cabra chamada Will Smith ao comediante Chris Rock durante espetáculo

O ator e comediante Kevin Hart decidiu oferecer um presente um pouco estranho ao colega e amigo Chris Rock. Durante o espetáculo de comédia '

Rock Hart: Only Headliners Allowed'

, em Nova Iorque, Hart apareceu com uma cabra a que deu o nome de Will Smith.

Numa entrevista no '

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', esta segunda-feira, o artista de 43 anos explicou que o presente tinha um significado muito especial. Decidiu oferecer uma cabra porque para Kevin Hart, o amigo Chris Rock é o G.O.A.T - Greatest of all time, que se poderá traduzir para 'O melhor de todos os tempos'.

"Chris é um mentor, amigo e inspiração. Ele é uma grande parte da razão de eu estar onde estou hoje na minha carreira. É o meu GOAT e queria que ele soubesse disso", disse a Jimmy.No entanto, a cabra acabou por destruiu o sapato de Rock em palco e gerou algumas gargalhadas da audiência.Kevin explicou ainda durante a entrevista que o amigo Will Smith continua arrependido de ter batido em Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares, mas está pronto para avançar e não ficar preso no passado.Após o incidente, Smith deslocou-se até à Índia para fazer uma cura espiritual.