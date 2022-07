Variante da Covid-19 tem novo sintoma que se manifesta durante a noite

Um imunologista alertou que a nova variante da Covid-19, a Ómicron BA.5, parece estar a causar novos sintomas, nomeadamente um que surge durante a noite.





A Ómicron BA.5 é uma variante altamente contagiosa que está a gerar preocupação pela nova onda de infeções em todo o mundo, incluindo Portugal, que regista 95,6% das infeções por esta linhagem.

"Um sintoma novo da BA.5 que observei esta manhã são suores noturnos", afirmou o imunologista e professor Luke O'Neill, do Trinity College Dublin, na Irlanda.A subvariante BA.5 foi descoberta pela primeira vez em fevereiro na África do Sul, um mês após a BA.4 ter sido identificada no mesmo país.Os cientistas têm encontrado diferenças com as variantes anteriores, incluindo a capacidade de reinfetar pessoas semanas após se contrair Covid-19.