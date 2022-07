Moradores montam piscinas nos lugares de estacionamento da rua para usar durante vaga de calor

PSP, assim que teve conhecimento da ocupação irregular da via pública, solicitou aos moradores que retirassem as piscinas.

Um conjunto de piscinas que foram montadas em lugares de estacionamento, na rua Dr. Alberto Pinheiro Torres, no bairro da Portela de Carnaxide, Oeiras, já foram retiradas pelos moradores após o mesmo ter sido solicitado pela PSP, revelou ao CM fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

As imagens, com inúmeras partilhas nas redes sociais, mostram que foram montadas pelo menos seis piscinas nos lugares de estacionamento da rua. Foi a forma encontrada pelos moradores para fazer face à vaga de calor das últimas semanas.





A PSP, assim que teve conhecimento da ocupação irregular da via pública, solicitou aos moradores que retirassem as piscinas. Estes cumpriram com o solicitado sem quaisquer incidentes.