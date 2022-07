Homicida transgénero transferida para prisão masculina depois de engravidar duas reclusas

Relações sexuais foram consensuais mas são proibidas entre reclusos.

Demi Minor, de 27 anos, é uma mulher transgénero que foi transferida da única prisão feminina em New Jersey, nos Estados Unidos da América, para uma masculina, depois de ter engravidado duas outras reclusas.

A prisão onde estava Demi tinha mais 27 mulheres transgénero, já que, há cerca de um ano, New Jersey assinou um acordo que define que os presos transgénero serão atribuídos às diferentes prisões de acordo com a sua identidade de género e não com o sexo do nascimento.

Minor foi transferida para uma prisão onde se encontram homens entre os 18 e os 30 anos, e onde também já estão três outras mulheres transgénero alojadas.

As relações sexuais foram consensuais mas, no estado norte-americano, é ilegal o envolvimento, de qualquer tipo, entre reclusos. Foi até criado um blog que apela a que a justiça seja feita e que defende que o caso da mulher não está correto.



Segundo o DailyStar, Demi está a cumprir uma pena de 30 anos por homicídio.