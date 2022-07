Mais de 100 e-bikes irromperam em chamas este ano em Nova Iorque

12 pessoas ficaram feridas em abril quando foram reportados quatro incêndios de bicicletas elétricas.

Desde janeiro deste ano, já foram comunicados pelo menos 104 incêndios de baterias de iões de lítio em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Quatro destes incêndios aconteceram em apenas 24 horas.

O Corpo de Bombeiros de Nova Iorque emitiu um aviso aos ciclistas para que deixassem de utilizar baterias sobreaquecidas e a seguir as instruções do fabricante para carregar corretamente as bicicletas elétricas.



Mike Fritz, co-fundador da Human Powered Solutions, uma empresa de consultoria de bicicletas, disse que a cidade de Nova Iorque tornou-se o epicentro dos incêndios de e-bike e que isso se deve a um aumento do número de estafetas que não substituem as baterias das bicicletas.



Fritz explica que se trata de um fogo lento que se transforma rapidamente numa chama gigante. "É impossível apagar um incêndio de lítio", disse Fritz. É preciso interromper a propagação de célula a célula ou simplesmente deixá-la esgotar o combustível.



Os incêndios não acontecem apenas com as bicicletas eletrónicas em movimento, mas também quando estão a ser carregadas em casa ou em empresas.

Segundo o

Daily Mail,