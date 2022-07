"E se este fosse um verão azul?": Membros da banda D´ZRT deixam fãs a ansiar regresso

O verão vai a meio, o céu está azul e foi neste clima que os membros da banda D´ZRT aproveitaram para deixar os fãs intrigados com um conjunto de publicações que remetem para um regresso em grande. Cifrão (Vítor Fonseca), Edmundo Vieira e Paulo Vintém partilharam, esta terça-feira, a mesma fotografia à mesma hora no Instagram.

Na partilha vemos uma imagem antiga que mostra as celebridades junto de Angélico Vieira, encostados a uma carrinha Pão de Forma.

As legendas das fotografias são diferentes, mas todas deixam uma questão no ar: Será que é este ano que os D'ZRT se reúnem? Vintém escreveu apenas "Aquele verão..." mas os colegas do antigo quarteto foram mais longe. Edmundo Vieira lançou um "Preparado pra este Verão Azul?" e Cifrão um "E se este fosse um verão azul?".Lembre-se que a banda dos ex-morangos com açúcar começou em 2004. A boysband portuguesa que deliciou miúdos e graúdos deixa os palcos em 2007, mas dois anos depois lança ainda o álbum "Project". Em 2011, Angélico Vieira morre na sequência de um acidente de viação na A1 com apenas 28 anos.