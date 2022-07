Rússia volta atrás e diz que se vai manter na Estação Espacial Internacional até, pelo menos, 2028

São mais quatro anos do que o indicado no anúncio desta terça-feira.

A Rússia informou esta quarta-feira a

agência espacial norte-americana NASA que vai permanecer na Estação Espacial Internacional (EEI) pelo menos até 2028, mais quatro anos do que o indicado no anúncio desta terça-feira, avançou a Reuters.



"É um desenvolvimento infeliz, dado o trabalho científico essencial realizado na EEI, a valiosa colaboração profissional que as nossas agências espaciais têm mantido ao longo dos anos e, particularmente à luz do nosso renovado acordo de cooperação em voos espaciais", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, em conferência de imprensa citada pela agência France-Presse (AFP).