Zelensky e a mulher fazem capa da revista Vogue e geram polémica

A esposa do presidente ucraniano, Olena Zelenska, uma escritora de comédia foi a personalidade escolhida pela Vogue para ser capa da revista no mês de outubro. A próxima edição da publicação de moda mais famosa do mundo vai relatar o dia a dia de Volodymyr Zelensky e da mulher nos últimos cinco meses, altura em que a Ucrânia vive uma guerra intensa com a vizinha Rússia.É a primeira vez na história que as redes sociais têm um impacto tão grande durante uma invasão, principalmente na Europa, e que o dia a dia da guerra é acompanhado quase em direto em tudo o mundo. Um dos principais protagonistas desta tragédia tem sido o presidente ucraniano, que usa o poder da Internet para conseguir chegar a mais pessoas, mais ajuda e mais aliados.

A partir do momento em que a invasão russa começou, a guerra tem sido travada tanto no terreno como no espaço mediático e de informação onde Zelensky claramente se destaca. Apesar de tudo o que acontece dentro das fronteiras da Ucrânia, são umas fotografias da primeira-dama ucraniana numa revista de moda que têm dado que falar nas redes sociais.Olena Zelenska será capa da Vogue de outubro e as fotos já estão a ser partilhadas nas redes sociais. E é aqui que as opiniões começam a divergir entre quem concorde com o uso do mediatismo deste casal para dar ainda mais destaque às atrocidades que estão a ser vividas na Ucrânia, e aqueles que acusam o presidente Zelensky de estar focado numa sessão fotográfica "quando há uma guerra a acontecer lá fora".