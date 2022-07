Choque na A28 em Esposende mata avô e fere dois netos

Homem teve morte imediata. Esposa e crianças feridas.

Uma colisão entre dois carros junto à saída da A28, no nó de Antas, em Esposende, provocou esta quarta-feira uma vítima mortal e três feridos ligeiros. O acidente ocorreu pelas 10h30 e mobilizou dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários de Esposende, da Cruz Vermelha de Marinhas e do Alto Minho e uma viatura médica de emergência e reanimação de Viana do Castelo.

