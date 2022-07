"Todos os corpos são corpos de verão": Espanha lança campanha a incentivar mulheres a irem à praia

Na imagem surgem várias mulheres com diferentes tipos de corpos e idades a aproveitar o sol.

"O verão também é nosso". Este é um slogan de uma campanha do Ministério da Igualdade espanhol que incentiva todas as mulheres, independentemente dos corpos, a irem à praia.



Na imagem da campanha de verão surgem várias mulheres com diferentes tipos de corpos e idades a aproveitar o sol, incluindo uma mulher de topless após uma m