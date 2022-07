Jogo da Supertaça em Aveiro. Conheça os conselhos da PSP e as restrições ao trânsito

Não adquira bilhetes de estranhos e chegue cedo ao evento são algumas das indicações das autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) avisou esta quinta-feira, na sequência da realização do jogo de futebol entre o FC Porto e o Clube Desportivo de Tondela, previsto para as 20h45 de dia 30 de julho, no Estádio de Aveiro, que vão haver restrições no trânsito.