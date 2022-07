Piloto Sebastian Vettel despede-se da Fórmula 1 no final da temporada

Sebastian Vettel anunciou, esta quinta-feira, que se vai retirar da Fórmula 1 no final da temporada. Numa longa mensagem deixada no site oficial da Aston Martin, o piloto alemão, quatro vezes campeão do Mundo, agradeceu pelo "privilégio de ter trabalhado com tantas pessoas fantásticas ao longo dos últimos 15 anos".

"Tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas fantásticas na Fórmula 1 nos últimos 15 anos – e há muitos para mencionar e aos quais agradecer. Nos últimos dois anos, fui piloto da Aston Martin, e embora os nossos resultados não tenham sido tão bons quanto esperávamos, está muito claro para mim que tudo está a ser tratado de maneira a que a equipa corra ao mais alto nível nos próximos anos. Espero que o trabalho que fiz no ano passado e que estou a fazer este ano seja útil para o desenvolvimento de uma equipa que vencerá no futuro", começou por referir.

E prosseguiu: "Gostei muito de trabalhar com um grupo tão grande de pessoas na Aston Martin. São ambiciosos, capazes, especialistas, inteligentes e amigáveis, e desejo-lhes tudo de bom. A decisão de me retirar foi difícil para mim, e passei muito tempo a pensar nisto; no final do ano, quero ter mais tempo para refletir sobre aquilo em que me irei focar a seguir. Está muito claro para mim que, sendo pai, quero passar mais tempo com a minha família. Mas hoje não é dia de despedidas. Quero antes agradecer a todos, principalmente aos fãs, sabendo que a Fórmula 1 não poderia existir sem o seu apoio", rematou.Lawrence Stroll, chefe da Aston Martin, garantiu que queria contar com Vettel no próximo ano, mas frisou o respeito pela decisão do alemão. "Quero agradecer ao Sebastian do fundo coração pelo grande trabalho que fez pela Aston Martin no último ano e meio. Deixámos claro que queríamos que ele continuasse connosco no próximo ano, mas no final ele acabou por decidir aquilo que era melhor para ele e para a família. Respeitamos isso".